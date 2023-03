Dybala, entusiasmo Mondiale in Argentina: torna a Roma rivitalizzato e punta la Samp

Giri di campo, foto con la coppa e feste in discoteca. Dybala in questi giorni si è, giustamente, goduto i festeggiamenti in Argentina e ha giocato le prime partite con la terza stella cucita sul cuore. I campioni del mondo hanno ricevuto una ventata d’amore dal proprio popolo e Paulo tornerà rivitalizzato. È stato tra i più scatenati del gruppo e proverà a portare questo entusiasmo anche a Trigoria. Ora per la Joya è arrivato il momento di pensare alla Roma, tra giovedì e venerdì arriverà nella Capitale. Sarà l’ultimo a riprendere gli allenamenti, ma Mourinho difficilmente rinuncerà a lui. La nazionale gli fa bene e José lo sa. A ottobre al suo rientro mise al tappeto l’Inter. A gennaio dopo la vittoria in Qatar bastò un suo guizzo per conquistare il rigore poi realizzato da Pellegrini col Bologna.