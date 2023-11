Dybala, ecco gli auguri di Oriana: “Che i tuoi sogni possano realizzarsi”

La futura moglie del talento argentino ha dedicato un lungo messaggio alla Joya: "Non vedo l'ora di vedere tutte le cose incredibili che ti aspettano quest'anno. Ti amo"

Soffiare le 30 candeline è un traguardo importante per Paulo Dybala . L'argentino ha ricevuto tanti messaggi di auguri sia dalla Roma che dall'Argentina, ma probabilmente ce ne è uno più speciale degli altri. Si tratta di quello lasciata dalla sua futura sposa Oriana Sabatini. La compagna della Joya, infatti, su Instagram ha postato diversi scatti che riprendono la quotidianità della coppia, accompagnato da dolci parole: "Buon compleanno amore mio. Sei una delle persone più belle che conosco e meriti che tutti i tuoi sogni continuino a realizzarsi. Non vedo l'ora di vedere tutte le cose incredibili che ti aspettano quest'anno. Ti amo con tutta la mia anima".

