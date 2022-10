Dybala e Oriana alla scoperta di Roma: dopo il Colosseo visitano i Musei Vaticani

Dopo il Colosseo e tutta la zona del Foro Romano, Paulo Dybala ha visitato i Musei Vaticani. Il numero 21 della Roma, fermo per una lesione al retto femorale sta approfittando delle tiepide giornate regalate dalla capitale per visitare tutte le meraviglie della nostra città. Accompagnato dall’inseparabile compagna, Oriana Sabatini, Paulo ha visitato in maniera privata, con la suggestiva luce del tramonto sulla cupola di San Pietro, gli splendidi corridoi dei Musei Vaticani, scoprendo aneddoti, storie e segreti custoditi da opere d’arte uniche nel mondo. L’argentino è rimasto poi particolarmente colpito dalla Cappella Sistina, restando senza fiato quando ha avuto il privilegio di affacciarsi sulla terrazza che sovrasta il Museo, potendo ammirare al calare della sera San Pietro e il panorama intorno regalato da tutta la struttura e da Roma stessa. In attesa di partire per la preconvocazione mondiale con la nazionale argentina, Dybala si riscopre turista innamorato della bellezza di Roma.