Dybala e Oriana accolgono la quarta figlia di Morata: saranno padrino e madrina

Il giocatore della Roma battezzerà con la compagna la piccola Bella, nata tre giorni fa: su Instagram il messaggio per Alice Campello, in ospedale dopo le complicazioni post parto

È nata la quarta figlia di Alvaro Morata e Alice Campello. Il 9 gennaio la moglie del calciatore della Juve ha dato alla luce Bella, purtroppo con delle complicazioni post-parto raccontate proprio dalla coppia sui social. "Alice è forte e un po’ alla volta si sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendendo cura di lei dei medici meravigliosi", ha scritto Morata. Tanto l'affetto che li ha circondati, speciale quello di Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Anche la Joya ha dato il suo caloroso benvenuto alla piccola su Instagram: "Benvenuta, Bella. Non vediamo l'ora di conoscerti". Il giocatore della Roma e la sua compagna sono legati a Morata e Alice Campello da una profonda amicizia, tanto che faranno da padrino e madrina alla bimba appena nata. "Non posso credere che sia nata questa piccola bellezza, che io ho il privilegio di chiamare figlioccia. Sai quanto ti adoro e quanto sono entusiasta di far parte della tua vita in un momento così bello come questo", ha scritto invece Oriana Sabatini. Starà proprio a loro battezzare Bella.