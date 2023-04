Dybala e il rigore nella finale del Mondiale. Gli aneddoti di Martinez e Oriana

La finale del Mondiale è un momento che rimarrà per sempre nelle menti dei giocatori, dei tifosi ma anche dei parenti dei protagonisti in campo. Nell'ultimo episodio di Behind the Game, disponibile sul canale Youtube della Premier League, Ian Wright insieme a Oriana Sabatini (fidanzata di Dybala) e Emiliano Martinez, hanno svelato alcuni retroscena riguardanti la finale della Coppa del Mondo contro la Francia, in particolare sulla lotteria dei rigori: "Ho parato il rigore e avevo già detto a Paulo che se lo avessi fatto, il rigore successivo lo avrebbe dovuto calciare basso e centrale". Queste le prime parole del "Dibu" che poi prosegue: "Sai perché? Perché la pressione è tutta sul portiere e sicuramente si tufferà. Nessuno vuole sembrare stupido in una finale del Mondiale rimanendo fermo al centro". Questo il retroscena svelato dal portiere della nazionale argentina e dell'Aston Villa. Successivamente il focus è passato su Oriana Sabatini e le sue sensazioni durante il rigore calciato da Dybala: "Sono andata in iperventilazione. Era davvero emozionante pensare a cosa significasse per lui quel rigore. Ho iniziato a piangere a dirotto".