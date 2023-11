Dybala e i 30 anni: “Il miglior compleanno di sempre”. E c’è anche la Coppa del mondo

La Joya giallorossa ha festeggiato insieme ai compagni di nazionale con quel trofeo vinto quasi un anno fa in Qatar. L'argentino ha poi ringraziato: "Grazie per l'affetto di sempre"

Paulo Dybala ha festeggiato direttamente nel suo ritiro dell'Argentina l'importante traguardo dei 30 anni. Sono stati tantissimi i messaggi di affetto per l'attaccante della Roma. La Joya ha voluto ringraziare tutti con un post social su Instagram: "30 nel miglior posto del mondo. Grazie mille a tutti per i messaggi e l'affetto di sempre". Il numero 21 giallorosso è stato celebrato a dovere anche dai suoi compagni di nazionale e lo stesso Paulo ha commentato: "È il miglior compleanno di sempre". Come dargli torto se l'ospite speciale dei festeggiamenti è quella tanto sognata Coppa del mondo vinta neanche un anno fa.