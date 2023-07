Dybala e Brad Pitt che coppia: insieme al GP di Formula 1 a Silverstone

È stato un ultimo weekend all'insegna dell'alta velocità per Paulo Dybala. Quest'oggi l'argentino, dopo essere rientrato ieri nella capitale, è tornato anche a Trigoria, insieme ai suoi compagni, per ricominciare ufficialmente la stagione. Nella giornata di ieri però, la Joya è stato ospite nel paddock della Formula 1 che gareggiava a Silverstone. Dopo lo scatto con Max Verstappen post qualifiche, Pualo ha incontrato diversi ospiti del mondo dello spettacolo. Tra questi, come immortalato dallo stesso talento argentino sui social, c'è anche il celebre attore Brad Pitt con la quale è stato impossibile non posare insieme. Dybala, poi, ha voluto ringraziare per la grande ospitalità che gli è stata riservata con una foto con Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1.