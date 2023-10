Dybala, derby nel mirino: si allena a casa per recuperare dall’infortunio

Paulo Dybala non vede l'ora di tornare in campo dopo aver subito una lesione al collaterale mediale nel match contro il Cagliari. L'argentino dovrà restare ai box per circa un mese e punta a tornare in forma per il derby. La Joya in questi giorni sta lavorando da solo per recuperare il prima possibile e ha pubblicato una serie di foto su Instagram mentre si allena in palestra. Le sue condizioni verranno valutate nuovamente la prossima settimana e svolgerà ulteriori esami per verificare lo stato della lesione. Al rientro dalla sosta non ci sarà e salterà sicuramente le gare con Slavia (andata e ritorno), Inter e Lecce. L'obiettivo è tornare titolare contro la Lazio il 12 novembre.