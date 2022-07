Dybala, dedica speciale a Oriana per l’anniversario: “Con te ho sempre vinto”

La dedica della "Joya": i due si sono conosciuti subito dopo il mondiale in Russia nel 2018

Ieri Dybala ha messo per la prima volta piede a Roma. Nella notte la squadra è atterrata a Fiumicino e domani è previsto il primo allenamento a Trigoria per la "Joya". Oggi Mourinho ha concesso una giornata di riposo alla squadra e l'ex Juventus ha festeggiato l'anniversario con la sua fidanzata, Oriana Sabatini. Paulo le ha dedicato un post sui social: "Con te ho sempre vinto. Felice quarto anno amore mio. Ti amo". I due si sono conosciuti subito dopo il mondiale in Russia nel 2018.