Dybala: “Contento di essere tornato in nazionale. Mourinho ha molto peso per me”

Come ha significato per te dover saltare l'ultima convocazione per infortunio. "Eravamo pronti per viaggiare e dover restare a casa a causa di un colpo è molto duro, per come stanno le cose, per come è il gruppo e per come gioca questa squadra. Noi vogliamo esserci sempre. Ovviamente non è così facile perché ci sono tanti giocatori, ognuno Dà il massimo nel suo club, ma bisogna sempre prepararsi ".