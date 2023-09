Dybala: “Contento dell’arrivo di Lukaku. Dovevamo dare tutti qualcosa in più”

Le sue parole: "Ho parlato con Mourinho, ho cercato di recuperare al meglio in questi giorni che sono rimasto ad allenarmi e mi sono sentito bene”

Serviva uno scossone. “Dovevamo dare un messaggio, cambiare qualcosa, cercare ognuno di dare qualcosa in più e fare un sacrificio e l’abbiamo fatto”.

Mourinho ha detto che volevi giocare, cosa senti per il nuovo attacco con Lukaku? “Sono molto contento del suo arrivo, di Azmoun, di Aouar, Ndicka, di tutti. Tutti ci daranno una mano. Ho parlato con Mourinho, ho cercato di recuperare al meglio in questi giorni che sono rimasto ad allenarmi e mi sono sentito bene”.

Hai concluso con 18 gol l’anno scorso, sei partito bene anche stavolta: puoi superare la cifra dell’anno scorso? “Credo che sono partito come l’anno scorso, alla quarta mi pare di aver fatto una doppietta col Monza come oggi. Speriamo di migliorare quello che ho fatto l’anno scorso”.

