Dybala condivide il fotomontaggio con Totti: c’è anche il like di Wijnaldum

Il giorno tanto atteso dell'ufficialità di Dybala è arrivato. La "Joya" ha anche pubblicato un post, dove hanno commentato tanti personaggi del mondo del calcio: da Vinicius a Cancelo e Douglas Costa. L'attaccante argentino ha anche condiviso il fotomontaggio della famosa pagina Instagram '433' che ha rappresentato Dybala sulle spalle di Francesco Totti. Come se fosse un passaggio di consegne, anche se l'ex Juventus non ha preso il numero 10. La foto è piaciuta a tanti, anche a Wijnaldum. Ai più attenti non è sfuggito il like del centrocampista del PSG che è stato proposto alla Roma e che in queste ore si sta avvicinando al club giallorosso.