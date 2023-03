Dybala con la Roma nel cuore: esultanza sfrenata a fine gara contro la ‘sua’ Juventus

Dybala resterà per sempre legato ai colori bianconeri dopo 7 anni passati a Torino, ma ieri ha dimostrato ancora una volta il suo attaccamento alla Roma. Paulo è un idolo per i tifosi e nella magica serata dell'Olimpico è stato protagonista in campo e non solo. La Joya ha sofferto nei minuti in finali in panchina come un vero romanista. Ed è poi esploso di gioia al fischio finale di Maresca. Sorrisi ed esultanza sfrenata per i tre punti contro la sua ex squadra. Appena conclusa la partita ha abbracciato Wijnaldum e ha scaricato l'ansia con un urlo liberatorio. Subito dopo ha festeggiato con il resto della squadra prendendosi gli applausi degli oltre 60.000 spettarori. L'argentino ha poi commentato così la vittoria sul suo profilo Instagram: "Partita con il giusto atteggiamento! Grazie a tutti i tifosi per il supporto, vamos!".