Dybala: “C’è tempo per conoscere il futuro, ho due anni di contratto con la Roma”

Finale di stagione con tante emozioni. "Ce lo meritavamo tutti un finale del genere. Spiace aver perso a Budapest, eravamo a un passo dall'alzare un importante trofeo. Però, come un compagno mi ha detto, questo è il calcio. A volte le cose vanno bene, altre male. Credo che tutti dobbiamo essere orgogliosi della stagione che abbiamo fatto, abbiamo affrontato momenti difficili in cui abbiamo dato più delle nostre possibilità. Abbiamo lottato contro tutto e tutti, per quello che abbiamo fatto meritavamo qualcosa in più sia in campionato che in Europa League. Resto orgoglioso dei miei compagni, non possiamo recriminarci nulla. Andiamo purtroppo a casa a mani vuote. Raggiungere l'Europa League per noi era molto importante, in modo da cercare la rivincita l'anno prossimo".