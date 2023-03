Dybala, carica mondiale

Alla fine sono stati dieci giorni di divertimento, tra feste e ritiri non certo appesantiti da questioni tattiche o da allenamenti insostenibili, con in mezzo un paio di partite leggere, leggere. Come scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, Paulo Dybala, che oggi sarà a Trigoria, è solo un po’ stanco per la trasvolata, decisamente intontito dal fuso orario, ma sicuramente pronto a scendere in campo domenica contro la Samp. Ultimo stop, ora c'è il rush finale. L’Argentina è scesa in campo da campione del mondo prima contro Panama, allo stadio Monumental, poi all’Estadio Unico Madre de Ciudades contro la piccola Curagao. Il Ct Scaloni tra una partita e l’altra ha concesso una serata libera ai suoi giocatori, tanti hanno scelto di andare in discoteca. Lì, la Joya è stato protagonista, come testimonia un video postato da Otamendi: il giocatore della Roma si è scatenato in balli e canti insieme con Di Maria. Dybala dopo le soste ha sempre fatto la prestazione. E’ accaduto contro l'Inter a San Siro lo scorso 1 ottobre e un paio di mesi fa anche con il Bologna allo stadio Olimpico. La Joya dovrà dare tutto in questi ultimi mesi. Si decide la stagione e il suo futuro, legato a Mou: è in ballo la qualificazione in Champions, sia per il raggiungimento del quarto posto e l'Europa League. Ma è in campionato dove Paulo ha fatto la differenza, con i suoi nove gol e sette assist, partecipando così a sedici sulle trentacinque reti realizzate dalla Roma in A. I giallorossi hanno perso terreno durante quelle cinque partite che Dybala ha dovuto saltare per l’infortunio al retto femorale, poco prima del Mondiale in Qatar. Dybala è l’ultimo dei nazionali a tornare nella Capitale, ma questo per Mou non sarà un problema. Ieri sono arrivati Solbakken e Celik. José si ritroverà senza i centrali titolari e il turco dovrebbe essere schierato a destra dei tre. Rientrati alla base anche Bove, Tahirovic, Rui Patricio Ibanez, Zalewski, Wijnaldum e Kumbulla.