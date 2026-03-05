È una vera e propria doccia fredda quella di stamattina per Paulo Dybala. Sembrava tutto pronto per il ritorno in campo contro il Genoa, ma il dolore al ginocchio si è riacutizzato dopo pochi minuti dall'inizio della seduta. Una situazione complicata che costringe la Roma a dover ragionare seriamente sulla possibilità di non rinnovare il contratto di Paulo. I dialoghi avranno luogo in questi mesi, ma senza una riduzione drastica dell'ingaggio sarà, probabilmente, addio. Sui social, intanto, i tifosi ci vanno giù pesante e si scagliano contro la Joya. Tantissimi i messaggi di dissenso che manifestano la speranza che Dybala saluti a fine stagione: "È diventata una situazione insostenibile per la Roma" e ancora "Dispiace ma spero non venga rinnovato". Molti, poi, fanno già riferimento al Boca Juniors, fortemente interessato all'ex Juve: "È arrivato il momento di dirci addio" e ancora "Paulo ti amo ma il Boca ti aspetta". Tra le centinaia di messaggi c'è anche chi vuole restare vicino al giocatore in un momento complicato della sua carriera: "Mi dispiace venga insultato, grazie di tutto Paulo è stato bello", oppure "Dovremmo solo dirgli grazie". Il rapporto tra la Joya e i tifosi si è incrinato, forse definitivamente, e sembra che a giugno questa storia sia destinata a finire.