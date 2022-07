Dybala batte Cristiano Ronaldo: record di maglie vendute in un giorno in Italia

Paulo Dybala, nuovo giocatore della Roma, ha battuto il record di maglie vendute in un solo giorno in Italia. Il particolare primato, prima dell'argentino, apparteneva a Cristiano Ronaldo quando si è trasferito alla Juventus. Tutto ciò solo nelle prime 24 ore da quando il suo passaggio in giallorosso è stato ufficializzato. A Roma è scoppiata una vera e propria Dybala-mania, con i Roma Store (sia fisici che online) che sono stati letteralmente presi d'assalto.