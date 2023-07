Dybala al GP di Formula 1: “In questi pochi giorni mi sono rilassato”

Domani tutta la squadra giallorossa si ritroverà a Trigoria per il ritiro. Alcuni giocatori però devono ancora fare ritorno nella Capitale, tra questi Dybala, che oggi ha assistito al Gran premio di Formula 1. Nel pre gara, l'attaccante argentino ha rilasciato alcune dichiarazioni alla giornalista Mariana Becker. Le sue parole: "Se ho portato il mate qui? Questa volta no, ho portato poche cose per venire questi pochi giorni, mi sono rilassato. Se mi piace la Formula 1? Dico sempre che deve vincere il migliore, ho visto molte volte in televisione, è la prima volta che vengo dal vivo. È incredibile!”. Dopo Wimbledon, la Joya si è recata proprio ieri a Siverstone per il GP, sede in cui ha avuto la possibilità di incontrare piloti come Verstappen e anche alcuni fans.