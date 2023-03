Dybala, accoglienza da star in Argentina: foto sotto al murale nel centro sportivo

Paulo Dybala è in Argentina e l'accoglienza per i campioni del mondo in carica è stata molto calorosa. La Joya è arrivato lunedì nel centro sportivo ed è stato accolto da un murale gigante che celebra l'albiceleste. Il numero 21 è raffigurato vicino a Leo Messi e ha subito pubblicato la foto sul profilo Instagram. Aria di festa per la squadra di Scaloni che giocherà due amichevoli contro Panama (23/3) e Curaçao (28/3). Dybala rientrerà a Roma il 30 a tre giorni dalla delicata sfida con la Sampdoria. Mourinho difficilmente rinuncerà a lui. I giallorossi hanno bisogno delle sue magie per tornare in Champions League.