Dybala a scuola di Roma: cena con l’ex Samuel

Paulo Dybala si sta integrando sempre di più nella vita romana e nella serata di ieri ha avuto una guida d'eccezione. Il nuovo numero 21 giallorosso è infatti stato immortalato all'interno del noto ristorante della Capitale "Il Fungo" nella zona dell'Eur in compagnia di Walter Samuel. Per l'ex difensore centrale scudettato la giornata romanista non si è dunque interrotta dopo la visita a Trigoria e la passeggiata nell'archivio storico. "The Wall" ha sicuramente dato qualche dritta alla Joya, soprattutto su Josè Mourinho con il quale vinse tutto ai tempi dell'Inter.