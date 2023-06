Dybala a Miami, El Shaarawy in Grecia: ecco le vacanze dei giocatori della Roma

È iniziata l'estate dei giallorossi, almeno quelli che in questi giorni non sono impegnati con le rispettive nazionali. A dieci giorni dalla fine del campionato, i calciatori della Roma hanno cominciaato a ricaricare le pile in vista della nuova stagione e in attesa ovviamente degli sviluppi del mercato. A partire da José Mourinho, che si trova a Londra in vacanza ma con qualche appuntamento di lavoro, come quello di ieri con il presidente dell'Al-Ahli. Su di lui si fonderà ancora la Roma che verrà e insieme a lui - si spera - anche Paulo Dybala. L'argentino è volato a Miami insieme alla fidanzata Oriana e la famiglia di lei. Un po' di sole e relax prima di riprendere ad allenarsi con un professionista che lo seguirà passo dopo passo per aiutarlo a ripresentarsi al meglio. In Florida c'è anche Rick Karsdorp insieme alla sua Astrid. Stephan El Shaarawy, in attesa di chiudere il rinnovo con i giallorossi, ha scelto la Grecia, in particolare un hotel da favola sull'isola di Ios, insieme alla compagna Ludovica Pagani. E anche Chris Smalling ha scelto il Mar Egeo per questi primi giorni di vacanza.