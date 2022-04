Dumfries: “Non è stata una gara facile, la Roma ha fatto una buona partita”

Le parole del terzino olandese autore del primo gol dei nerazzurri al 30esimo minuto

Ci è sembrato facile, ma era difficile perché la Roma non perdeva da dodici partite. "Non è stato facile. La Roma ha fatto una buona partita, noi siamo stati molto concentrati, stavano bene. Abbiamo giocato bene, anche in difesa".

L’assist di Hakan Calhanoglu? "Abbiamo riso nello spogliatoio, è un grande giocatore e oggi ha fatto due assist. Dall’inizio della stagione abbiamo lavorato di squadra sulle situazioni tattiche e su cosa fare. Siamo in un buon momento, ci siamo allenati molto per attaccare gli spazi e sono molto contento che possiamo dimostrarlo in campo. Ho anche segnato oggi, ma adesso pensiamo a fare bene nelle ultime partite e nella finale di Coppa Italia. Voglio vincere entrambi i trofei. Dicono che sono sempre serio e che non sorrido mai, ma non è la realtà: solo quando scendo in campo do questa impressione, lì sono molto concentrato".