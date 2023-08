Dumfries: “Contento che Lukaku sia andato alla Roma. Spero non segni all’Inter”

Il terzino nerazzurro ha analizzato la vicenda di mercato che vede protagonista il suo ex compagno di squadra: "È un grande giocatore. Lo rispetto molto e non ho mai avuto problemi con lui"

La notizia di giornata è l'approdo alla Roma di Romelu Lukaku. Il giocatore belga domani sarà nella Capitale per iniziare la sua nuova esperienza di carriera. L'attaccante torna in Italia dopo il suo passato con la maglia dell'Inter. Ai microfoni di SkySport, il terzino dei nerazzurri, Denzel Dumfries, ha detto la sua sull'acquisto giallorosso: "Lukaku è un grande giocatore, lo rispetto molto e sono contento che abbia trovato una nuova squadra. Non ho mai avuto problemi con lui, lo scorso anno parlavamo la stessa lingua e abbiamo condiviso bei momenti. Può segnare contro chiunque tranne che contro di noi"