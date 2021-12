Dumfries: “Abbiamo fatto una grande partita. Sapevo che avrei segnato”

Le parole del nerazzurro: "Molto bello segnare per l’Inter ed è stato importante perché abbiamo vinto. Lo dedico al mio bambino in arrivo e alla mia ragazza"

Una grande partita, una grande prestazione, come ti senti? E' stata una grande partita, ci siamo divertiti. Sono soddisfatto di questa gara.

Come procede la tua crescita in questa stagione? Ho avuto degli alti e bassi ma la squadra mi ha aiutato ma sono cresciuto e sono soddisfatto.

Come va con l'italiano? Non lo parlo ancora ma ci siamo quasi.

Chi vincerà la Serie A quest'anno? Abbiamo grande fiducia nelle nostre qualità sappiamo che possiamo arrivare fino in fondo ma anche Milan e Napoli hanno buone squadre.

Quanto hai sognato questo momento? Lo sogno da tempo. Molto bello segnare per l’Inter ed è stato importante perché abbiamo vinto. Lo dedico al mio bambino in arrivo e alla mia ragazza.

Prima del gol hai fatto un salvataggio decisivo, sei in gran forma… è stato un salvataggio fondamentale. Ho fatto tutto quello che potevo per salvare il gol.

Dopo il gol avete festeggiato tutti insieme, siete un bel gruppo? Sì, tutti erano felici per me. Mi sentivo che avrei segnato e sono molto contento. Ringrazi tutti per l’affetto.