Duka (pres. federcalcio Albania): “Mourinho è un grande. Totti è sinonimo di Roma”

Le sue parole: "Tutti erano scettici di arrivare qui per questa finale, ora nessuno ha niente da ridire perché l’organizzazione è stata buonissima e siamo molto contenti”

Su Mourinho. “Devo essere sincero, la presenza di Mourinho è stata uno dei motivi che ci ha spinto a voler organizzare questo evento. È un grande nome nel calcio, un grande allenatore che ha vinto tanti trofei, e ora ha vinto anche a Tirana rendendo tutto quanto molto più sentito in tutto il mondo”. Anche se Duka ‘punge’ lo Special One: “Mourinho è sempre Mourinho. Però ha sbagliato a non far giocare Kumbulla (ride, ndc), se avesse vinto la coppa con lui in campo sarebbe stato ancora più bello. Comunque per il calcio albanese è stato un ottimo spot, che va oltre lo sport. Tutti erano scettici di arrivare qui per questa finale, ora nessuno ha niente da ridire perché l’organizzazione è stata buonissima e siamo molto contenti”.

Su Totti.“Non abbiamo parlato molto, lo abbiamo lasciato tranquillo di aspettare la partita, come un amico, lasciandolo in pace senza disturbarlo con discorsi di business o di futuro. L’ho trovato molto simpatico, come in campo. Del suo ritorno in giallorosso non so niente, non conosco i suoi programmi. Io lo vedo sempre come un sinonimo di Roma, se tornasse alla Roma comunque sarebbe una cosa normale. Sarebbe strano se andasse alla Juventus”.