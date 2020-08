Ds Lipsia: “Più vicini all’accordo per Angelino che alla conferma di Schick”

Il direttore sportivo del Lipsia, Markus Krosche, allontana Patrik Schick. Intervistato dalla rivista “Kicker”, il dirigente del club targato Red Bull ha fatto il punto del mercato: “Il nostro obiettivo è quello di confermare sia Schick che Angelino. In questo momento siamo più vicini a un accordo con il Manchester City che con la Roma. In ogni caso, già adesso possiamo contare su una rosa di alto livello“. La società tedesca continua quindi a reputare troppi i 25-30 milioni richiesti dalla Roma per la cessione dell’ex Sampdoria. Intanto, sempre dalla Germania (lo riporta “Bild”), arriva la notizia secondo cui l’agente di Schick, Pavel Paska, sarà nella capitale nella giornata di domani per discutere del futuro dell’attaccante ceco. Che al momento sembra vicino al Bayer Leverkusen.