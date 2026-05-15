Il tema del direttore sportivo continua a essere caldissimo in casa Roma. Con Massara ormai prossimo all'addio, il profilo preferito resta quello di Giovanni Manna. Negli ultimi giorni i Friedkin hanno fatto diversi tentativi per provare a convincere il ds del Napoli e il club partenopeo, ma la proprietà taxana non ha intenzione di mollare e sta facendo altri tentativi per provare a portare Manna nella Capitale. Lo riporta Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Resta alto però, quasi invalicabile, il muro da parte del Napoli. Il presidente De Laurentiis non sembra intenzionato ad aprire all'addio del ds azzurro, ma aggiornamenti sono previsti prossimamente. Come riportato da Alfredo Pedullà, Sogliano sta prendendo tempo per valutare il suo futuro. Il ds dell'Hellas Verona piace anche alla Lazio e gli scaligeri avrebbero offerto al loro ds un rinnovo fino al 2029. Al tempo stesso, la Roma ha effettuato un sondaggio conoscitivo per Giaretta del Pafos.