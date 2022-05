Drogba incorona Mourinho sui social: “C’è solo uno Special One” – FOTO

Il portoghese è diventato l'unico allenatore a vincere tutte le competizioni Uefa e l'ivoriano si è complimentato col suo vecchio manager

Con la vittoria della Conference League,Mourinho ha scritto l'ennesima pagina della sua gloriosa storia personale diventando l'unico allenatore a vincere ogni competizione organizzata dalla UEFA. Tra i tanti che lo hanno celebrato c'è anche Didier Drogba, da lui allenato nella prima esperienza al Chelsea. L'ivoriano ha pubblicato in una storia Instagram un collage col portoghese e tutte le coppe vinte. "C'è solo uno Special One" il commento dell'attaccante che arrivò a Londra proprio grazie alle insistenze del tecnico di Setubal. Quest'ultimo ha più volte ricordato il discorso con cui ha convinto Abramovich, all'epoca proprietario dei Blues, a portarlo in Inghilterra: "Presidente, faccia silenzio e paghi".