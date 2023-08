Dove vedere Verona-Roma alle 20:45 in Tv e in LIVE streaming

Stadio Bentegodi pronto ad accogliere la Roma per la seconda giornata del campionato di Serie A. I giallorossi che sono a caccia dei primi 3 punti stagionali dopo il pareggio interno della scorsa settimana contro la Salernitana. Per la trasferta contro l'Hellas Verona, Mourinho (ancora squalificato) ritrova due volti importanti come Pellegrini e Dybala, assenti all'esordio. Non sarà invece della partita il portoghese Renato Sanches, che ha subito un infortunio muscolare nel corso dell'allenamento di giovedì. Ma se c'è una parte della Roma, allenatore staff e giocatori, che sono giustamente concentrati sul match di questa sera, ce n'è un'altra, quella apicale, che in questo momento si trova a Londra per trattare con il Chelsea per l'arrivo in prestito di Romelu Lukaku.