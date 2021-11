Dove vedere Venezia-Roma alle 12:30 in TV e in LIVE streaming

I giallorossi di Mourinho in campo al 'Penzo' nel lunch match delle 12.30 prima della sosta per le nazionali

La Roma prova a rialzare la testa nel match contro il Venezia, che precede l'ennesima pausa per le nazionali. Dopo la sconfitta con polemiche contro il Milan e il pareggio col Bodo/Glimt in Conference, anche lì con bufera arbitrale annessa e qualche fischio dell'Olimpico, i giallorossi non possono sbagliare. Al 'Penzo' Mourinho cerca tre punti per chiudere al quarto posto prima del break, ma senza Vina e con un Pellegrini non al top.

La diretta TV di Venezia-Roma sarà trasmessa in coesclusiva sia da 'Dazn' che 'Sky Sport'. La partita del 'Penzo' è in diretta su Sky Sport Calcio ai canali 202 e 249 dalle 12.30, sul canale 251 'Sky Sport HD' dalle 11.30 con il prepartita, oltre ai canali 473 e 483 del digitale terrestre. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. Venezia-Roma sarà visibile anche su Dazn, con l'app sui dispositivi mobili, pc e smart tv, con prepartita al via alle ore 12 e telecronaca affidata a Ricky Buscaglia con il commento di Alessandro Budel. Il match potrà essere seguito anche in streaming su Sky Go e Now TV. Su Forzaroma.info, invece, potrete seguire la cronaca scritta LIVE di Venezia-Roma, con gli aggiornamenti sui nostri social e tutte le interviste e le curiosità del postpartita.