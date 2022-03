Dove vedere Udinese-Roma alle 18.00 in tv e LIVE streaming

La squadra di Mourinho alla Dacia Arena per continuare la corsa all'Europa a una settimana dal derby

La Roma per continuare a coltivare il sogno Champions e sperare in qualche scivolone della Juventus nelle ultime nove giornate di campionato. La squadra di Mourinho - che tornerà in panchina in campionato dopo la squalifica - scende in campo alla Dacia Arena contro l'Udinese, in un ottimo momento di forma e fiducia viste le sette partite consecutive senza sconfitte. Una partita fondamentale visto il calendario, tra le due sfide col Vitesse e ovviamente il derby di domenica prossima con i due diffidati ormai noti: Zaniolo e Pellegrini, che in ogni caso giocheranno dall'inizio. Senza gli squalificati Kumbulla e Mkhitaryan, Mourinho punterà ancora sul trio Mancini-Smalling-Ibanez, con Oliveira pronto a una nuova maglia da titolare a centrocampo. A destra Karsdorp, a sinistra El Shaarawy insidia Zalewski mentre il tandem offensivo sarà a meno di sorprese ancora Zaniolo-Abraham. Per l'Udinese pesante l'assenza di Walace (al suo posto Jajalo in pole su Makengo) mentre Beto proverà a tornare al gol dopo più di 500 minuti. Accanto a lui un Deulofeu molto in forma e temibile. Cioffi punterà anche su Udogie, a caccia del terzo gol consecutivo.