Dove vedere Tottenham-Roma alle 20:15 in Tv e in LIVE streaming

La Roma due giorni fa è arrivata in Israele per disputare la I-Tech Cup contro il Tottenham di Antonio Conte che si giocherà questa sera alle 20.15 italiane al Sammy Ofer Stadium di Haifa. Per la squadra di José Mourinho si tratta della penultima amichevole pre-stagionale prima dell'inizio del campionato di Serie A. Giallorossi che nella giornata di ieri hanno visitato il Muro del Pianto a Gerusalemme, il luogo più sacro per l'ebraismo. In attesa di chiudere l'affare Wijnaldum con il PSG, stasera dovrebbe scendere in campo anche il nuovo acquisto Paulo Dybala, presentato pochi giorni fa al Colosseo Quadrato dell'Eur con 10mila tifosi romanisti in festa.