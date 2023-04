Dove vedere Torino-Roma ore 18:30 in Tv e LIVE streaming

Manca sempre meno al ritorno in campo della Roma che a 5 giorni dall'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord, affronterà il Torino di Ivan Juric. Mourinho avrà a disposizione quasi tutta la rosa, fatta eccezione per Rick Karsdorp ancora ai box dopo l'operazione al ginocchio. Si torna alla difesa a tre formata dai soliti Mancini, Smalling e Ibanez. In attacco c'è Belotti che nel suo ex stadio cercherà di trovare il suo primo gol in Serie A con la maglia giallorossa.