Dove vedere Torino-Roma alle 20:45 in Tv e in LIVE streaming

I giallorossi a caccia della terza vittoria di fila dopo Empoli e Sheriff per continuare la risalita in classifica

Redazione

Archiviate le vittorie con Empoli e Sheriff, la Roma vuole dare continuità alla sua stagione in un momento denso di impegni. A Torino il match è complicatissimo, perché anche i granata sono in buon momento. Una sfida che si preannuncia lottata, con Mourinho che dovrà fare a meno di Smalling e Renato Sanches per infortunio dovendo così schierare di nuovo la stessa difesa delle ultime due gare. Discorso simile per il centrocampo, con Cristante chiamato agli straordinari. In attacco torna invece Dybala dal primo minuto accanto a Lukaku, che sta trovando condizione e anche gol. Dovrebbe invece partire dalla panchina Lorenzo Pellegrini, fresco di recupero dopo lo stop con lo Sheriff.

Dove vedere Torino-Roma in tv e streaming — Il match tra Torino e Roma, quinta giornata del campionato di Serie A2023/24, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Per poter vedere la partita sarà necessario avviare l'applicazione della piattaforma streaming sulle Smart Tv abilitate oppure sui dispositivi come pc, smartphone o tablet. Altrimenti sarà possibile utilizzare una console come Playstation e XBOX oppure un dispositivo di trasmissione come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:45 di questa sera, con il collegamento per il prepartita dalle ore 20. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, affiancato per il commento tecnico da Alessandro Budel.

