Dove vedere Torino-Roma 18:00 in TV e in LIVE streaming

Il Torino e la Roma si sfidano nella 31esima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi, dopo aver conquistato le semifinali di Europa League, provano a restare aggrappati al treno Champions. Un passo falso potrebbe essere la pietra tombale sull’obiettivo di inizio stagione. La squadra di Nicola si è allontanata dalla zona retrocessione, ma ha bisogno di punti per restare in acque tranquille.

All’andata i giallorossi si sono imposti grazie ai gol di Veretout, Mkhitaryan e Pellegrini. Oggi Fonseca si affiderà al trio spagnolo Perez, Pedro, Mayoral. All’andata il gol del Torino è stato realizzato da Belotti, che a fine stagione potrebbe entrare proprio in una trattativa con i giallorossi, che cercano un attaccante a cui affidare il numero 9 di Dzeko dalla prossima stagione.

Torino-Roma: canale tv e diretta streaming

Partita: Torino-Roma

Data: 18 aprile 2021

Orario: 18.00

Canale tv: Sky Sport Serie A (202 satellite), Sky Sport (251 satellite)

Streaming: Sky Go, NOW TV

Orario Torino-Roma

Il fischio d’inizio di Torino-Roma, sfida valevole per la 31esima giornata di Serie A, è fissato per le 18 di questo pomeriggio. La partita si gioca allo “Stadio Olimpico Grande Torino”.

Dove vedere Torino-Roma in tv

La partita andrà in onda in esclusiva su Sky Sport. I canali che trasmetteranno la sfida tra Torino e Roma saranno Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere Torino-Roma in diretta streaming

Torino-Roma, match in programma alle 18.00 di oggi, sarà trasmesso anche in streaming. Per seguirlo da pc, smartphone e tablet si potrà usare l’app gratuita Sky Go o in alternativa utilizzare la piattaforma Now tv.

Roma-Torino probabili formazioni

La buona notizia per Nicola è il recupero di Nkoulou in difesa. Il difensore ex Lione affiancherà Bremer e Izzo. In porta, vista l’indisponibilità di Sirigu, ci sarà Milinkovic-Savic. Rincon, Mandragora sono i due favoriti per la mediana nel 3-4-1-2 di Nicola. Davanti insieme a capitan Belotti ci sarà l’ex di turno Sanabria, ancora in attesa della prima rete alla Roma. Verdi sulla trequarti.

Diversi cambi per Fonseca rispetto al match di giovedì con l’Ajax. Il tecnico portoghese rispolvera Fazio, preservando Mancini (diffidato) per la sfida con l’Atalanta. A sinistra il favorito è Peres, mentre a destra Karsdorp non è al meglio e lascia spazio a Reynolds. Villar può tornare titolare. Out Pellegrini per squalifica. In avanti il trio composto da Perez, Pedro e Mayoral.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Perez, Pedro; Borja Mayoral.