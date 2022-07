Dove vedere Sporting-Roma alle 21 in Tv e in LIVE streaming

La Roma di Josè Mourinho è pronta a scendere in campo questa sera contro lo Sporting CP nella penultima amichevole del ritiro in Algarve. Lo Special One avrà a disposizione tutti gli effettivi fatta eccezione per Calafiori e Darboe, entrambi tornati nella Capitale a causa di un infortunio. Non ci sarà nemmeno Paulo Dybala che questa mattina ha svolto un lavoro differenziato sotto gli occhi vigili dello dell'allenatore portoghese. Il match andrà in scena nello Stadio Algarve di Faro e il fischio d'inizio è previsto per le 21 italiane.