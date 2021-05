Dove vedere Spezia-Roma alle 20:45 in tv e in LIVE streaming

Tutte le informazioni sull'ultima giornata di campionato dei giallorossi

E' arrivata l'ultima giornata di campionato. La Roma si gioca l'ingresso alla Conference League nella sfida delle 20:45 contro lo Spezia . I giallorossi sono artefici del proprio destino: per qualificarsi basterà una vittoria, senza dover controllare il risultato del Sassuolo (ottavo in classifica) contro la Lazio . Fonseca sederà sulla panchina della Roma per l'ultima volta, prima di lasciare il testimone a José Mourinho. Il portoghese però dovrà fare a meno di molti calciatori, ancora infortunati.

Il fischio d'inizio di Spezia-Roma, sfida valevole per la 38esima e ultima giornata di Serie A, è fissato per le 20:45 di stasera . La partita si giocherà allo stadio Picco.

Spezia-Roma, match in programma alle 20:45 di oggi, sarà trasmesso anche in streaming. Per seguirlo da pc, smartphone e tablet si potrà usare l'app di Sky Go.