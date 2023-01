Dove vedere Spezia-Roma alle 18:00 in TV e LIVE streaming

I giallorossi affrontano la squadra di Gotti in trasferta. Ibanez torna in formazione, Pellegrini in forse

Redazione

La Roma affronta lo Spezia in trasferta allo Stadio Picco, il match si giocherà alle 18. Torna a disposizione Ibanez in difesa che ha scontato il turno di squalifica, per il resto Mourinho dovrebbe confermare la formazione scesa in campo contro la Fiorentina. Da valutare le condizioni di Pellegrini che nei giorni precedenti ha effettuato lavoro differenziato. In attacco giocheranno Dybala e Abraham, il binomio funziona e nelle partite precedenti ha portato risultati sempre positivi alla squadra di Mourinho. Zaniolo non è nella lista dei convocati. Nei precedenti contro lo Spezia in Serie A, i giallorossi non hanno mai perso: tre successi e un pareggio.

Dove vedere Spezia-Roma in tv e streaming — Spezia-Roma verrà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN dalle 18:00, la telecronaca è affidata a Riccardo Mancini. Per seguirla in tv è necessario connettersi con la propria smart tv all'app della piattaforma o ricorrere a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMSVISIONBOX. DAZN è disponibile anche su Playstation e Xbox. In alternativa, si potrà seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.