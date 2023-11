Dove vedere Slavia Praga-Roma alle 18.45 in TV e LIVE streaming

I giallorossi possono chiudere la pratica Europa League con una vittoria, ma bisogna anche gestire le forze in vista del derby

Redazione

La Roma ha il primo match point della sua Europa League. Questa sera i giallorossi vincendo a Praga possono qualificarsi agli ottavi di finale di Europa con due turni di anticipo vincendo quindi il girone ed evitando il playoff. Rendendo così inutili ai fini della classifica i match con Servette e SheriffTiraspol. Un match che ha comunque un sentore di derby, soprattutto dopo le ultime frecciate tra Mourinho e Sarri. Lo Special One comunque non ha intenzione di sottovalutare la partita né l'avversario, pur sapendo che potrebbe bastare anche un pareggio. In difesa in ogni caso scelte obbligate mentre sugli esterni ci sono diversi dubbi con Celik, Karsdorp, Zalewski ed El Shaarawy in corsa. Davanti Lukaku sarà ancora titolare.

Dove vedere Slavia Praga-Roma — Il match tra Slavia Praga e Roma, in programma alle 18.45, sarà trasmesso da DAZN eSky. Per vederlo in tv sulla piattaforma di streaming ci si dovrà connettere all'app tramite smart tv di ultima generazione, console di gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMSVISION BOX. Sul satellite, per gli abbonati, invece bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport Uno e Sky Sport (canali 201 e 252). La telecronaca Dazn sarà affidata a Pierluigi Pardo mentre per Sky ci sarà la coppia Gentile-Marocchi.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.