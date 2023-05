Dove vedere Siviglia-Roma in Tv e LIVE streaming

Questa sera la Roma scende in campo per l'appuntamento con la storia. La squadra trainata da Mourinho affronta in finale di Europa League il Siviglia , mago delle Coppe. Le due squadre si sfideranno alle 21 alla Puskas Arena di Budapest dove saranno presenti oltre 15mila tifosi giallorossi. Chi non ha potuto raggiungere l'Ungheria, siederà sul seggiolino dello Stadio Olimpico dove i maxischermi proietteranno la partita e dove sono attesi più di 60mila spettatori. Il dubbio che fa stare inquieti i tifosi (e non solo), ruota attorno alla presenza di Dybala. L'argentino potrebbe partire dalla panchina per accendere il match con la sua luce nel recupero. Ma con lo Special One, mai dire mai. Non è escluso che la Joya possa partire titolare.

Dove vedere Siviglia-Roma

Molte le opzioni per seguire la finale in televisione questa sera. In primo luogo, il match di Budapest sarà trasmesso in chiaro su Rai Uno. In questo caso la telecronaca è affidata a Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. In alternativa, chi dispone di un abbonamento a DAZN, potrà seguirla sulla piattaforma, mediante l'app su Smart Tv compatibili oppure su pc, smartphone o tablet. Il commento tecnico è affidato a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Anche Sky trasmetterà Siviglia-Roma. La gara telecronaca è affidata, in questo caso, a MaurizioCompagnoni con il commentotecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo ci saranno invece Paolo Assogna, Angelo Mangiante, Riccardo Gentile e Valentina Mariani. In alternativa, sarà possibile seguire la partita anche con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info dallo e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook. Nel caso in cui non si possa andare all'Olimpico per vedere la partita sui maxischermi, ve ne saranno altri disseminati nella città. Tra questi ne segnaliamo uno presso la Città dell'Altra economia a Testaccio, uno al Mandrione, uno a Ostiense (Angeli Rock) e un altro al Parco Talenti