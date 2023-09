Dove vedere Sheriff-Roma alle 18.45 in diretta Tv e LIVE streaming

Dopo la delusione riparte da Tiraspol il cammino europeo della Roma. I giallorossi dopo la netta vittoria contro l'Empoli vogliono continuare a ottenere risultati positivi. Mourinho cambierà qualche elemento rispetto alla sfida di campionato. In porta spazio a Svilar, mentre sulle fasce ci saranno Karsdorp e Zalewski. I mezzo al campo torna dal 1' Bove. In attacco prende quota la coppia El Shaarawy- Lukaku .

La gara verrà trasmessa da DAZN . Sheriff-Roma sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Uno e sul numero 252 del satellite. Per DAZN sarà Pierluigi Pardo a commentare le immagini della partita tra Sheriff e Roma. Sky invece ha affidato la telecronaca del match alla coppia Riccardo Gentile-Aldo Serena . In alternativa sarà possibile seguire il match anche con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.