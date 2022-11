Dove vedere Sassuolo-Roma alle 18:30 in Tv e in LIVE streaming

La Roma è chiamata al riscatto dopo il ko contro la Lazio nel derby. Mourinho ha la possibilità di rialzare subito la testa ma davanti avrà il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il Mapei Stadium, non è un campo semplice per la Roma dato che l'ultima vittoria risale addirittura alla 38esima giornata della Serie A 2017-18. Lo Special One si affiderà al solito modulo con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. In attacco l'unico confermato dopo il derby dovrebbe essere Zaniolo, con Volpato e Belotti a completare il reparto.