Dove vedere Sassuolo-Roma 18:00 in TV e in LIVE streaming

La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN

La 25esima giornata di serie A vede andare in scena questa sera alle ore 18:00 la gara tra Sassuolo e Roma. I neroverdi sono chiamati a riscattare il pesante ko rimediato in casa della Sampdoria. La squadra di Dionisi è uscita malconcia dalla trasferta ligure, tornando in Emilia con quattro goal al passivo. Non meglio la Roma di Mourinho: dopo il deludente 0-0 contro il Genoa all’Olimpico in campionato, i giallorossi arrivano dalla sconfitta con conseguente eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter di Inzaghi.