Dove vedere Sampdoria-Roma alle 20.45 in tv e streaming

Tantissimi problemi di formazione per i giallorossi, ancora storditi dopo la debacle di Manchester

Redazione

Onorare gli ultimi impegni fino alla fine prima della grande rivoluzione. Una Roma stordita dopo il 2-6 subito dal Manchester United e in piena crisi di identità e risultati affronta la Sampdoria nel posticipo della 34esima giornata di Serie A. Sfida che per entrambe le squadre vuol dire ben poco: i giallorossi devono difendersi dall'assalto del Sassuolo, che punta ad assicurarsi il 7° posto in classifica che vuol dire Conference League. Blucerchiati invece da tempo salvi, ma intenzionati come spesso ricordato da Ranieri a raggiungere l'obiettivo dei 52 punti stagionali. Il tecnico della Samp ha ancora possibilità di restare in panchina il prossimo anno, al contrario di Fonseca per cui il futuro sembra già segnato e lontano da Trigoria.

Sampdoria-Roma: canale tv e diretta streaming

Partita: Cagliari-Roma

Data: 2 maggio 2021

Orario: 20.45

Canaletv: Sky Sport Serie A (202 satellite), Sky Sport (251 satellite)

Streaming: Sky Go, NOW TV

Orario Sampdoria-Roma

Il fischio d'inizio di Sampdoria-Roma, sfida valevole per la 34esima giornata di Serie A, è fissato per le 20.45 di stasera. La partita si gioca allo Stadio Marassi di Genova.

Dove vedere Sampdoria-Roma in tv

La partita andrà in onda in esclusiva su Sky Sport. I canali che trasmetteranno la sfida tra Sampdoria e Roma saranno Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Gentile e Massimo Ambrosini.

Dove vedere Sampdoria-Roma in diretta streaming

Sampdoria-Roma, match in programma alle 20.45 di oggi, sarà trasmesso anche in streaming. Per seguirlo da pc, smartphone e tablet si potrà usare l'app gratuita Sky Go o in alternativa utilizzare la piattaforma Now tv.

Sampdoria-Roma probabili formazioni

Enormi problemi di formazione per Fonseca, che deve fare i conti con tantissimi infortunati: l'infortunio di Carles Perez apre alla possibilità di vedere persino Pastore in campo dal 1'. Diversa la situazione per Ranieri, che ha recuperato ben 3 attaccanti per la sfida: ce la fanno Quagliarella e Keita, rientro anche per Torregrossa.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All.: Ranieri

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Kumbulla; Santon, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Pastore; Borja Mayoral. All.: Fonseca