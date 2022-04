Dove vedere Sampdoria-Roma alle 18 in Tv e in LIVE streaming

I giallorossi volano a Marassi nella trentunesima di campionato

La sosta è finita. La Roma torna in campo stasera alle 18 per affrontare la Sampdoria di Giampaolo. Per ottenere il decimo risultato utile consecutivo, Mourinho si affida agli stessi undici che hanno abbattuto la Lazio in 45'. Mancheranno inoltre Zaniolo e Veretout entrambi fuori per un problema fisico. Scalda i motori, invece, Abraham rimasto nella Capitale per risolvere una piccola pubalgia che lo aveva colpito. Cercano punti anche i blucerchiati che prima della sosta hanno conquistato un'importante vittoria contro il Venezia.