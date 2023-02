Dove vedere Salisburgo-Roma alle 18:45 in Tv e LIVE streaming

Giallorossi di nuovo in campo per i playoff di Europa League. L'unico dubbio di formazione riguarda le fasce laterale con El Shaarawy e Celik a contendersi una maglia da titolare

Tutto pronto per il ritorno della Roma sul palcoscenico europeo. Quest'oggi andrà in scena il match contro il Salisburgo (18:45) per l'andata dei playoff di Europa League. Quello della Red Bull Arena sarà il primo confronto tra i due club in competizione europee. Il Salisburgo ha un bilancio negativo contro formazioni italiane con 11 sconfitte nelle 20 partite disputate. L'ultima contro il Milan lo scorso novembre (4-0). Mourinho avrà tutti a disposizione, anche i recuperati Spinazzola e Karsdorp che però andranno in panchina. L'unico dubbio di formazione riguarda le fasce laterale con El Shaarawy e Celik a contendersi una maglia da titolare.