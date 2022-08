Dove vedere Salernitana-Roma alle 20.45 in Tv e in LIVE streaming

Prima gara dell’anno per la Roma di Mourinho che come lo scorso anno affronta la Salernitana ad agosto all’Arechi. Lo Special One mette in campo la miglior formazione possibile per l’inizio del campionato. A centrocampo spazio a Matic e Pellegrini. Tutti a disposizione dello Special One. Zalewski ha recuperato dall’infortunio alla caviglia e si giocherà il posto da titolare con Spinazzola. In attacco ci saranno Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham. La "Joya" è a quota 98 gol in Serie A e vuole tagliare il traguardo delle 100 reti già questa sera.