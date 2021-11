Dove vedere Roma-Zorya alle 21:00 in TV e LIVE streaming

Giallorossi di nuovo in campo all'Olimpico per il match di Conference League

La Roma scenderà stasera in campo per la partita di Conference League contro lo Zorya Luhansk. Dopo la vittoria di Genova, Mourinho cercherà di trovare continuità, sperando anche in un passo falso del Bodo Glimt per provare a riconquistare la vetta del girone e qualificarsi direttamente per il secondo turno.

La diretta TV di Roma-Zorya sarà trasmessa in streaming da Dazn, visibile da tutti i suoi abbonati sulle smart tv compatibili con l'app e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre) e in pay per view da Sky sui canali Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Attraverso il sito e i canali social Facebook, Twitter e Instagram, Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul LIVE della partita.