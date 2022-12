Dove vedere Roma-Waalwijk alle ore 16 in Tv e in LIVE streaming

Alle ore 16 scenderà in campo la Roma per sfidare gli olandesi del Waalwijk. Ultima amichevole in terra portoghese per gli uomini di Mourinho. Dopo la brutta sconfitta col Cadice è arrivata la vittoria di misura contro il Casa Pia. Oggi lo Special One si affida ad Abraham e Zaniolo. In mezzo al campo torna Camara. In difesa non ci sarà Smalling che non ha recuperato dalla botta alla caviglia sinistra.