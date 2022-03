Dove vedere Roma-Vitesse alle 21.00 in tv e LIVE streaming

I giallorossi questa sera si giocano il pass per i quarti di finale di Conference League. Per passare il turno basta anche un pareggio contro il Vitesse

La Roma affronterà alle 21 il Vitesse nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Il risultato dell'andata, 1-0 ad Arnhem, permette agli uomini di Mourinho di avere a disposizione due risultati su tre per passare il turno. Lo Special One però non si accontenterebbe di un pareggio e ha tenuto a precisarlo anche ieri in conferenza stampa: "L’unica partita che mi interessa è il Vitesse. Non c’è Lazio o partita domenica. Se vinciamo o pareggiamo siamo ai quarti se perdiamo siamo fuori". L'allenatore portoghese dovrà fare a meno di Sergio Oliveira e Mancini, entrambi squalificati. I due verranno sostituiti molto probabilmente da Mkhitaryan (assente per squalifica ad Udine), e Ibanez, che dopo l'infortunio e dopo un periodo di appannamento ha nuovamente un occasione per riprendersi il posto da titolare perso nelle ultime settimane in favore di Kumbulla.